Negentig doden bij ontploffing Sierra Leone

Door de ontploffing van een tankwagen vrijdag in het West-Afrikaanse Sierra Leone zijn volgens de regering 92 mensen om het leven gekomen. De ontploffing volgde op een botsing van de tankauto met een vrachtwagen in de hoofdstad Freetown.

Freetown

Meer dan honderd gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht, de meesten met ernstige brandwonden, zo werd zaterdag gemeld. Onder de slachtoffers waren volgens de burgemeester van de stad, Yvonne Aki-Sawyerr, veel mensen die na de botsing brandstof uit de tankauto wilden tappen.

Dergelijke ongelukken komen vaak voor in Afrika. Talrijke panden in de omgeving van de ontplofte tankwagen zijn in brand gevlogen.

druk kruispunt

Het verkeersongeluk en de explosie waren op een druk kruispunt in een dichtbevolkte voorstad van de hoofdstad Freetown. Ooggetuigen spreken van talrijke uitgebrande auto’s en winkels en er zou ook een bus vol met mensen volledig in vlammen zijn opgegaan. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .