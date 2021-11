In Malawi kan de vissersgemeenschap alleen nog maar bidden dat de klimaatverandering stopt

De aarde spleet open en het laatste beetje water uit het Chilwa-meer liep tijdens ‘de grote droogte’ van 2018 in de barsten weg. Het enige wat de omwonenden rest, is bidden dat de klimaatverandering stopt. Zodat hun meer zich weer vult met leven.

Met een drie meter lange bamboestok zet Mike Chinkango (23) zijn kanotaxi af. Hij zet koers richting het eiland Chisi, in het Chilwa-meer, dat in het zuidoosten van Malawi ligt. De zon schijnt en een briesje zorgt voor verkoeling. Het geluid van kabbelend water maakt het vredige plaatje compleet. Toch verkeert dit gebied in een crisis. Een klimaatcrisis om precies te zijn. Want wie, ondanks de aanwezige krokodillen, een duik wil nemen in het meer, komt bedrogen uit. Het water is troebel en staat al jaren bedroevend laag. Het komt tot net over de knie.

‘Gelukkig is er nu nog wel water’, zegt Chinkango. Hij lacht zijn tanden bloot. Dat was wel anders in de periode tussen 2015 en 2018. Toen viel 80 procent van het 600 vierkante kilomet..

