Britse hoogleraar Kathleen Stock: ik ben weggepest door studenten

De Britse filosoof en feminist Kathleen Stock heeft in een BBC-interview een boekje opengedaan over hoe ze door studenten en docenten is weggejaagd van Sussex University. Tijdens Woman’s Hour sprak de hoogleraar over ‘middeleeuwse rellen’ die waren ontstaan wegens haar standpunten over genderkwesties.

Eind vorige maand zag de 49-jarige Stock geen andere keuze dan ontslag te nemen aan de universiteit waar ze achttien jaar aan verbonden is geweest.

Stock, die vorig jaar een koninklijke onderscheiding kreeg voor haar verdiensten in het hoger onderwijs, staat bekend als een ‘genderkritische’ feminist. Zo is ze altijd een tegenstander geweest van zelfidentificatie, waarbij een man een vrouw kan worden door simpelweg te zeggen dat hij er een is. Deze bepaling in de transgenderwetgeving is niet ingevoerd in Engeland, maar wel in Schotland, waar ze vandaan komt.

Volgens Stock zijn veel transvrouwen ‘nog steeds mannen met mannelijke geslachtsmiddelen, die zich aangetrokken voelen tot vrou..

