Hongersnood dreigt in Afghanistan: ‘We geven ons spaargeld uit om te overleven’

De ‘wellicht ernstigste humanitaire ramp ter wereld’ staat Afghanistan volgens de VN te wachten. Hakimi, inwoner van Kabul, weet er alles van. Alle vijf inkomens in zijn familie vielen weg na de machtsovername door de Taliban. Bittere armoede dreigt. Daarbij heeft hij nog een probleem: hij is atheïst.

Kabul

Met de machtsovername door de Taliban, half augustus, kletterde Hakimi in één klap van de maatschappelijke ladder, en zijn familie met hem. De 28-jarige inwoner van Kabul verloor zijn baan als tolk bij een lokale ngo, die de deuren moest sluiten. Zijn vader, oud-militair, kreeg geen pensioen meer uitgekeerd. Zijn moeder, leraar op een middelbare meisjesschool die dicht moest, kreeg niet langer salaris. Idem voor zijn oudste broer, arts in een staatsziekenhuis. Zijn schoonzuster verloor haar baan. Zijn jongste broer had al geen werk. Van de ene dag op de andere vielen in het gezamenlijke huishouden alle vijf inkomens weg. ‘We zijn wanhopig’, zegt hij vanuit de Afghaanse hoofdstad. ‘Per dag wordt de situatie slechter. En de prijzen bl..

