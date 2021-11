Raad van Europa stopt campagne met positieve kijk op de hoofddoek

De Raad van Europa heeft een diversiteitscampagne waarin de hoofddoek een positieve rol kreeg, ingetrokken na protesten uit Frankrijk. Vrijwel alle Franse politieke partijen hadden aan de bel getrokken, melden Franse media. De mede door de Europese Unie gefinancierde campagne werd vorige week gelanceerd door de landenorganisatie die opkomt voor democratie en mensenrechten. In teksten bij afbeeldingen van gesluierde en ongesluierde vrouwen in een filmpje stond bijvoorbeeld dat ‘schoonheid bestaat in diversiteit zoals vrijheid in een hidjab (hoofddoek)’.