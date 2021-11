Polen geven abortuswet schuld van overlijden zwangere vrouw

In Polen zijn nieuwe protesten opgelaaid tegen de strenge abortuswetgeving. De directe aanleiding is de dood van een 30-jarige zwangere vrouw.

Warschau

De vrouw stierf al op 22 september, maar het nieuws is pas recent naar buiten gebracht door de advocaat van haar familie.

Volgens de Poolse zender TVN24 was de vrouw 22 weken zwanger, toen ze vanwege complicaties naar een ziekenhuis werd gebracht in Pszczyna, een kleine stad niet ver van de Tsjechische grens. De foetus had geen vruchtwater, meldt de advocaat, en was al gediagnosticeerd met misvormingen. De moeder zou zijn overleden aan een septische shock: een ontstekingsreactie van het lichaam op een infectie die zo ernstig verloopt, dat weefsels beschadi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .