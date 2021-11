Voorzitter Glasgow-top is klimaatbekeerling en ‘ontzettend saai’

Bij de klimaatconferentie in Glasgow is het erop of eronder. De Indiër Alok Sharma moet alles in goede banen zien te leiden.

Glasgow

‘Wat Parijs beloofde, moet Glasgow leveren.’ De voorzitter van de COP26-klimaatconferentie wond er in zijn openingstoespraak geen doekjes om: de bijna tweehonderd ondertekenaars van het Akkoord van Parijs moeten meer boter bij de vis doen. Minder woorden, meer daden om de gestelde klimaatdoelen te halen. ‘Dit is onze laatste beste kans om de opwarming van het klimaat onder de 1,5 graden te houden. Samen kunnen we in het komende decennium de enorme kansen grijpen die er zijn voor duurzame groei, goede ‘groene’ banen en goedkopere groene energie.’ Dat laatste appel verraadt dat de spreker zich in de eerste plaats richt tot conservatieve en liberale wereldleiders. Politici die meer belang hechten aan economische ontwikkeling en werkg..

