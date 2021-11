Honderd landen sluiten zich aan bij ‘methaanpact’ EU en VS

Bijna honderd landen hebben zich aangesloten bij het initiatief van de Verenigde Staten en de Europese Unie om de wereldwijde uitstoot van het broeikasgas methaan terug te dringen. De Amerikaanse president Joe Biden maakte dat bekend op de klimaattop in Glasgow.

Glasgow

De deelnemende landen beloven de methaanuitstoot met 30 procent te verminderen in 2030 ten opzichte van tien jaar eerder. Sinds EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans en de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry het initiatief in september lanceerden, hadden zich al tientallen landen aangemeld, waaronder Japan, Canada, Nigeria, Pakistan, Mexico en Indonesië. Volgens Kerry willen meer dan honderd landen meedoen. Brazilië is een van de nieuwe toetreders.

Critici zijn sceptisch, omdat er in het niet-bindende pact geen manier is om de toezeggingen af te dwingen. Australië, dat veel fossiele brandstoffen produceert, liet vorige week weten zich niet bij het akkoord aan te sluiten. Grote methaanuitstoters als Rusl..

