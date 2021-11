Skopje

Het ging om de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens Zaev is er geen noodzaak tot vervroegde parlementsverkiezingen. De bestaande coalitie kan volgens hem simpelweg een nieuwe premier kiezen. Ik neem de verantwoordelijkheid voor de uitslag van deze verkiezingen op me. Ik treed af als premier’, zei Zaev op een persconferentie. ‘Ik heb vrijheid en democratie gebracht, en bij democratie hoort ook je verantwoordelijkheid nemen.’ Zaev werd in 2017 verkozen als premier nadat hij het bewind van de rechtse leider Nikola Gruevski ten val had gebracht. <

