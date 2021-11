Pakistanen leggen klimaatproblemen bij toeristen. ‘We hadden hier zulke mooie bloemen en vlinders’

Pakistaanse milieuactivisten vinden dat op de klimaattop in Glasgow duurzaam toerisme moet worden gestimuleerd. Want massatoerisme leidt tot natuurrampen. ‘Ze gedragen zich als olifanten in een porseleinkast.’

Hassanabad

Bezorgd turen de inwoners van Hassanabad naar de muur die tussen de rivier en het dorp is gebouwd. Kan dit steengevaarte de watervloed tegenhouden als straks het iets verderop gelegen gletsjermeer ontdooit? Dit dorp aan de rivier de Hunza is niet het enige dat met een complete overstroming wordt bedreigd. Door oplopende temperaturen smelten de gletsjers in de Himalaya alarmerend snel, zo blijkt uit satellietopnames. In maar liefst vierentwintig valleien vormden zich hogerop in de bergen drieduizend ijsmeren. ‘’s Nachts horen we regelmatig ijswater naar beneden komen. Het maakt het geluid van een neerstortend vliegtuig. Zo veel huizen zijn al verdwenen. Het wachten is tot wij aan de beurt zijn’, vertelt Khurram Shezad vanuit de ..

