Laatste Jood heeft Afghanistan verlaten. ‘Ze heeft haar Joods-zijn nooit verloochend’

Een maand geleden brachten de internationale media het bericht dat de laatste Afghaanse Jood, Zebulon Simentov, het land was ontvlucht. Nu blijkt dat er nog een laatste Jood was, een verre nicht van Simentov. Ook zij heeft het land nu verlaten, meer dan een maand na haar familielid, samen met een aantal kinderen en kleinkinderen.

Amsterdam

Persbureau AP sprak de vrouw, Tova Moradi, telefonisch in de Albanese kustplaats Golem, waar onlangs zo’n tweeduizend Afghaanse vluchtelingen zijn neergestreken. ‘Ik houd zo veel van mijn land’, zei ze, ‘maar ik moest weg omdat mijn kinderen gevaar liepen.’ De 83-jarige Moradi werd in Kabul geboren in een gezin met tien kinderen. Haar ouders, broers en zussen verlieten Afghanistan al zo’n veertig jaar geleden, maar zij bleef. Op haar zestiende was ze weggelopen van huis en getrouwd met een moslim. Ze bekeerde zich echter niet tot de islam en hield vast aan een aantal Joodse tradities. ‘Ze heeft haar Joods-zijn nooit verloochend’, zei haar dochter Khorshid vanuit Canada, waar zij heen ging nadat de Taliban in de jaren negentig aa..

