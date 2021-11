Franse premier roept EU op om de Britten te laten voelen ‘hoe pijnlijk de brexit is’

Brussel

Dit schrijft de Franse premier Jean Castex in een brief aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie.

Castex heeft zijn brief, die zaterdag uitlekte via de Britse pers, opgesteld naar aanleiding van het Frans-Britse visserijconflict. De kwestie draait onder meer om de vraag of Britse vissers mogen vissen in de wateren rondom het eiland Jersey, een Brits kroonbezit bij de Franse kust. Frankrijk nam donderdag een Britse vissersboot in beslag die niet de juiste vergunning zou hebben om in Franse wateren te vissen. Volgens Parijs is het Britse gedrag in strijd met de brexitafspraken. De Britten zeggen dat de vergunning wel in orde was en ontboden de Franse ambassadeur ..

