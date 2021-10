Elke drie minuten sterft een Roemeen aan corona, maar in dit dorp wil niemand een vaccin

Elke drie minuten sterft een Roemeen aan covid, maar in het dorp Stanesti zijn mensen banger voor het vaccin dan voor de ziekte. De desinformatie over corona, verspreid door priesters, complotdenkers en zelfs artsen, vindt hier een vruchtbare bodem.

Demonstranten in Boekarest tegen de herinvoering van strenge coronamaatregelen in Roemenië.

Stanesti

Burgemeester Danut Mitrea stond vooraan in de rij voor een prik, maar andere inwoners van Stanesti willen niets van het coronavaccin weten. De goedgehumeurde burgervader geeft een rondleiding door het dorpje in het zuiden van Roemenië, niet ver van de Donau. Mitrea, een grote, besnorde man, praat over zijn dorpsgenoten als een ouder die zich goedmoedig verontschuldigt voor het gedrag van zijn kinderen. ‘Ze denken dat het vaccin schadelijk is. Het zit tussen de oren.’

De vaccinatiegraad in Stanesti (circa drieduizend inwoners) is 8,7 procent. Dat is beduidend lager dan het landelijk gemiddelde in Roemenië, waar 31,6 procent van de inwoners volledig is gevaccineerd. En van alle EU-lidstaten is de vaccinatiegraad in Roemenië, gevolgd..

