Zo zorgt geloven voor meer vrede en gerechtigheid

Geloof kan onrechtvaardige systemen in stand houden, maar ook doorbreken – geloven ze bij Tearfund. Met de Justice Conference wil de christelijke organisatie dat laatste. ‘Verkeerd lezen van de Bijbel heeft geleid tot meer onrecht’Het onrecht dat haar en haar voorouders in Zuid-Afrika is aangedaan, maakt dat René August zich dagelijks inzet voor meer gerechtigheid in de wereld. Dit doet zij vooral door de Bijbel anders te lezen dan ze in haar jeugd heeft geleerd. ‘De Bijbel is ook gebruikt om mijn land te ontvreemden, mijn voorouders tot slaven te maken en de vloek van Cham te rechtvaardigen.’

Wat is gerechtigheid voor u?

‘Ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika onder de Apartheid. Zuid-Afrika is eerst gekoloniseerd door de Nederlanders, en mijn familie is tot slaaf gemaakt. Daarna kwamen de Britten, die in 1913 een wet doorvoerden, die regelde dat 80 procent van het land in Zuid-Afrika uitsluitend voor Britse burgers was. Ik was niet geboren in 1913, maar mijn voorouders zijn tot slaven gemaakt en hun land is van hen gestolen. Die acties vragen om gerechtigheid. Ze vragen om vergeving, maar ook om gerechtigheid. Die achtergrond beïnvloedt hoe ik gerechtigheid zie. We brengen allemaal onze eigen verhalen mee in ons dagelijks werk. Je kunt niet zeggen: dat is iets van het verleden, dat maakt vandaag niet meer uit.’

‘Het betekende dat ik..

