De stijgende zeespiegel in zes kaarten: van Nederland tot New Orleans en Shanghai

De zeespiegel stijgt. Het is een van de meest in het oog springende gevolgen van de klimaatverandering, met mogelijk gevolgen voor vele miljoenen mensen. Zij zullen vaker overstromingen meemaken, of zelfs op zoek moeten naar een nieuw gebied om te leven.

Op deze pagina worden de nieuwste bevindingen van het IPCC, het VN-panel van klimaatexperts, gecombineerd met nieuwe gegevens over hoogteverschillen van de wereldwijde kustlijn. Met die gegevens is het mogelijk gebieden aan te wijzen die, zonder bescherming, in 2050 kwetsbaar zijn voor overstromingen. In de kaartjes zijn die oranje gekleurd.



Bij het bepalen van die gebieden wordt rekening gehouden met de door het IPCC berekende stijging van de zeespiegel, en met de regelmatig voorkomende waterhoogtes tijdens stormen of andere natuurverschijnselen.

blauw = bestaand water oranje = kwetsbaar gebied in 2050



NEDERLAND +0,25 meter zeestijging - beeld Sjoerd Mouissie



PARAMARIBO, SURINAME +0,64 meter zeestijging - beeld Sjoerd Mouissie

moeilijke bereken..

