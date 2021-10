Broeikasgassen als CO2 vormen een bedreiging - maar bieden ook kansen. Je kunt zelfs letterlijk leven van de lucht

Broeikasgassen, daarover zal het op de Klimaattop in Glasgow vooral gaan. Ze zorgen ervoor dat de aarde snel opwarmt. Vorig jaar zijn er meer bijgekomen dan gemiddeld in de tien jaar ervoor, meldde de meteorologische organisatie van de Verenigde Naties, de WMO. Voorlopig wordt dat ook niet minder. China bouwt nog steeds in rap tempo kolencentrales bij en in Europa vechten we bijna om de aanvoer van meer aardgas. In Nederland stelde het KNMI de verwachtingen voor de zeespiegelstijging bij naar boven: tussen de 1,2 en twee meter aan het eind van deze eeuw. Over de hele wereld zullen kinderen die nu leven veel meer de gevolgen van de klimaatverandering ervaren dan wij nu doen, zo waarschuwde Unicef, het kinderfonds van de VN, al eerder.

Maar..

