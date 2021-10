Nieuw leven voor Joods erfgoed in Turkse stad Izmir

Midden in de Turkse stad Izmir worden oude synagogen hersteld. Het culturele erfgoed blijft zo bewaard, maar de Joodse gemeenschap zelf dreigt te verdwijnen. ‘Niemand denkt na over de volgende generatie.’

Izmir

Op het eerste gezicht lijkt de Havrastraat in Izmir een bazaar zoals vele anderen in Turkije: visverkopers, schoenenverkopers, een koffiehuis. Veel drukte, veel schreeuwende mannen en een intense vislucht. Maar als je weet dat havra synagoge betekent in het Turks, dan kijk je met andere ogen en zie je opeens tussen het rek met slippers en de witte zakken met leerrestjes een blauwe deur met een bordje: ‘Shalom synagoge’. En in een zijstraat voorbij de slager met de schapenkoppen in de vitrine, staan recht tegenover elkaar de Hevra- en de Etz Hayim-synagoge.

‘Als je vroeger door deze straat liep, hoorde je verkopers praten in het Turks, Grieks en het Ladino, de lokale Joodse taal’, vertelt Nesim Bencoya met enige weemoed in zijn ..

