Grootste karavaan sinds aantreden Biden trekt richting grens VS, Mexico grijpt niet in

Austin

De migrantenkaravaan verlaat Huixtla in het zuiden van Mexico. Ongeveer vierduizend deelnemers zijn op weg naar de grens met de Verenigde Staten. Het is de grootste migrantenkaravaan naar de Amerikaanse grens sinds het aantreden van president Biden. Terwijl de deelnemers in het Spaans ‘Vrijheid’ en ‘Yes, we can’ schreeuwen, treft de grenspolitie in Texas voorbereidingen om de groep tegen te houden.

De irritatie in die staat en onder Republikeinen neemt toe, omdat Mexico de groep niet tegenhoudt. Ook de regering-Biden volgt de karavaan met argusogen. In de afgelopen jaren werden soortgelijke karavanen opgebroken, mede onder druk van de regering-Trump. De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard zei maandag echt..

