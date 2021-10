Amerikaanse topgeneraal noemt Chinese rakettest ‘zeer zorgwekkend’

Washington

In een interview met persbureau Bloomberg noemt Milley de rakettest ‘bijna een Spoetnik-moment’. Daarmee verwijst hij naar de satellietlancering van de Spoetnik door Sovjet-Unie in 1957. Dat leidde tot de wapenwedloop in de Koude Oorlog.

‘Ik las in sommige kranten dat de term ‘‘Spoetnik-moment’’ werd gebruikt. Ik weet niet of het een echt Spoetnik-moment is, maar ik denk wel dat het daar heel dicht bij in de buurt komt. Er heeft een zeer belangrijke technologische gebeurtenis plaatsgevonden en het heeft al onze aandacht’, aldus de hoogste Amerikaanse generaal.

Zakenkrant Financial Times meldde eerder deze maand op g..

