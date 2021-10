In Glasgow regeert nu de chaos, binnen en buiten het congrescentrum van de klimaatconferentie

Glasgow

Vanwege de aanhoudende coronacrisis was het lange tijd onzeker of Cop26 zou doorgaan. Er was volop twijfel over de haalbaarheid, vooral bij ontwikkelingslanden. Ook bij de Schotse regering zelf, die een hard coronabeleid voert, leefden twijfels. In Londen, echter, was geen enkele aarzeling: coronabesmettingen of niet, de show moest doorgaan.

’s Lands prestige stond op het spel en bovendien werd de klimaatcrisis te ernstig bevonden om de top uit te stellen. Dit is een podium waarop de Britse premier Boris Johnson, die dol is op schijnwerpers, kan uitblinken.

quarantaine

De aanloop naar de top gaat gepaard met grote problemen. Allereerst is er de quarantaine voor bez..

