Zelfs met de aangescherpte plannen van Glasgow zijn de klimaatdoelen van Parijs nog lang niet in zicht

De aangescherpte klimaatplannen die landen hebben ingediend voor de komende VN-klimaatconferentie in Glasgow zijn nog lang niet afdoende om de in Parijs afgesproken klimaatdoelen te bereiken, komt naar voren uit het jaarlijkse rapport van VN-milieuagentschap UNEP.

Den Haag

De bijgewerkte plannen zorgen voor slechts 7,5 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, waarmee de mondiale temperatuurstijging aan het einde van de eeuw nog altijd op minstens 2,7 graden zou uitkomen ten opzichte van pre-industriële tijden. In Parijs werd in 2015 afgesproken de stijging flink onder de 2 graden te houden, en bij voorkeur onder de 1,5 graad. Om deze doelen te halen moet de uitstoot in 2030 met respectievelijk circa 30 en 55 procent zijn verlaagd.

Plannen om de uitstoot van CO 2 en andere gassen naar netto nul te krijgen, kunnen de temperatuurstijging nog met een halve graad verlagen, maar alleen als ze in concreet beleid worden vertaald en ook echt worden uitgevoerd, schrijft UNEP in het zogeheten Emissions Gap Report 2021: the heat is on.

Onderzoeker Michel den Elzen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die meeschreef aan het rapport, bevestigt nog maar eens dat de nationale bijdragen tekortschieten. Die halve graad biedt volgens het PBL hoop dat ‘aanvullende inspanningen nog steeds de catastrofale impact van klimaatverandering kunnen afwenden’. UNEP stelde onlangs echter al vast dat landen van plan zijn meer fossiele brandstoffen zoals kolen te winnen dan was afgesproken.