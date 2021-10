De eerste veroordeling van een vrouwelijk ISIS-lid is voor jezidi’s een echte doorbraak

In Duitsland is voor het eerst een lid van ISIS veroordeeld wegens misdaden tegen de menselijkheid. Dit recht spreken is voor jezidi’s van enorme waarde.

München

Jezidi-organisaties hebben met grote waardering gereageerd op het vonnis van het hogere regionale gerechtshof in München. Voor het eerst vond er door deze ‘historische uitspraak’ gerechtigheid plaats voor de slachtoffers, aldus verklaringen van de stichtingen Free Yezidi en Yazda.

Het gerechtshof veroordeelde een Duits lid van ISIS, de 30-jarige Jennifer W., tot tien jaar gevangenisstraf wegens twee ‘misdaden tegen de menselijkheid’. De eerste was het als slaaf gebruiken en regelmatig mishandelen van een jezidivrouw en haar vijfjarige dochtertje Rania, die haar man, ISIS-strijder Taha A.-J, voor haar had gekocht. Ook greep ze niet in toen haar man het meisje als straf voor een ongelukje op haar matras in de brandende zon ..

