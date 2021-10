Machtsgreep van legerleider maakt abrupt einde aan democratisering van Sudan

De Sudanese legerleider generaal Abdel Fattah al-Burhan heeft met zijn strijdkrachten de macht gegrepen in het Afrikaanse land. Hij heeft de overgangsregering ontbonden en de noodtoestand uitgeroepen. Het is een pijnlijke, maar niet onverwachte ontwikkeling in de prille democratie.

Khartoem

Opnieuw voelen Sudanese burgers zich geroepen om de straat op te gaan. Maar brachten ze in 2019, met hun Arabische Lente-achtige volksopstand, nog een wreed bewind ten val, nu proberen ze met de moed der wanhoop te voorkomen dat de verworvenheden van die roemruchte revolutie definitief om zeep worden geholpen.

Dat het alle hens aan dek is, bleek maandagochtend, toen het leger aankondigde in z’n eentje verder te zullen regeren. Sudanese burgerpolitici, onder wie premier Abdalla Hamdok, werden door militairen vastgezet. Het gebouw van de staatsomroep werd bestormd en het vliegveld in de hoofdstad Khartoem werd platgelegd. Bovendien is het Sudanese internet aan banden gelegd.

Daarmee dreigt er een abrupt einde te komen aan een periode..

