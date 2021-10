Overal in Europa weer meer coronamaatregelen, vaker gericht op niet-gevaccineerden

Het Nederlandse kabinet maakt zich grote zorgen over het snel stijgende aantal coronagevallen, maar Rutte-III wacht met maatregelen. Elders in Europa schieten regeringen wel in actie.

Brussel

Hoe staat het met de coronacijfers in Europa?

Op veel plekken nemen de dagelijkse meldingen van COVID-19-gevallen toe, ook in landen met hoge vaccinatiecijfers. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis belandt, stijgt eveneens.

Zijn er in Europa grote verschillen zichtbaar?

Ja. De situatie is in Oost-Europa het zorgelijkst, blijkt uit cijfers van het European Centre for Disease Prevention and Control. Steeds meer landen kleuren rood, wat duidt op een hoog risico op besmetting: Estland, Letland, Litouwen, Slovenië en Roemenië. De regering van EU-lidstaat Roemenië meldt meer dan 44.000 coronadoden sinds maart 2020. In Slowakije, Bulgarije, Kroatië en Griekenland zijn regio’s rood.

Welke maatregelen worden genomen?

Dat hangt veelal a..

