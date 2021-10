Het voortbestaan van de noordelijke witte neushoorn hangt af van één vrouwtje

De eicellen van een van de laatste twee noordelijke witte neushoorns ter wereld kunnen niet langer worden afgenomen om het voortbestaan van haar soort te waarborgen. Volgens wetenschappers is dat na een ‘ethische risicobeoordeling’ de beste beslissing.

Fatu (rechts) and de 30 jaar oude Najin zijn de enige twee overgebleven noordelijke witte neushoorns.

Amsterdam

De noordelijke witte neushoorn, die oorspronkelijk in onder meer Congo, Uganda en Soedan voorkwam, balanceert al jaren op de drempel van uitsterven. Het laatste mannelijke exemplaar overleed drie jaar geleden in een Keniaans natuurreservaat. Hij liet een dochter en kleindochter na. Voor zover bekend zijn deze Najin en Fatu de enige nog levende exemplaren van hun soort.

In een ultieme poging om de noordelijke witte neushoorn van uitsterven te behoeden, gebruiken wetenschappers van BioRescue, een door de Duitse overheid ondersteund internationaal onderzoeksteam dat speciaal hiervoor is opgericht, een soort ivf-behandeling. Uit de ingevroren zaadcellen van overleden mannelijke neushoorns en de eitjes van Najin en Fatu maken zij in h..

