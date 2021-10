Versoepelingen voor Israël-toeristen, maar wie langer dan half jaar geleden gevaccineerd is, komt land niet in

Het ministerie van Toerisme en het ministerie van Volksgezondheid in Israël waren al weken in conclaaf over afzwakking van de regels voor toeristen. Donderdag kwamen zij overeen dat individuele reizigers vanaf 1 november weer welkom zijn, op voorwaarde dat zij volledig gevaccineerd zijn en de laatste vaccinatie niet langer dan zes maanden geleden is. Die laatste regel gaat uit van het idee van een derde vaccinatie, maar die ‘boosterprik’ is in Nederland slechts voor een zeer beperkte groep verkrijgbaar.

Ook een herstelbewijs van maximaal zes maanden oud verleent een toerist toegang tot het beloofde land. Reizigers moeten wel 72 uur voor de reis én bij aankomst in Israël een PCR-test afleggen. Totdat het resultaat van de test bekend is, di..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .