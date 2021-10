Nu COVID-19 een blijvend virus wordt, mag de ‘export’ van artsen uit Afrika niet zo doorgaan

Reizigers uit het buitenland worden bij hun aankomst in Sydney doorverwezen naar een hotel, waar zij veertien dagen in quarantaine moeten verblijven.

Zelfs Nieuw-Zeeland heeft het deze week opgegeven. De ‘covid zero’-strategie blijkt niet langer houdbaar, nadat in augustus de deltavariant ook in dit tot nu toe vrijwel covidvrije bolwerk opdook en niet meer valt te onderdrukken met strenge regels en quarantaines van steden als Auckland. ‘Dit is geen virus met een lange staart, maar eerder ‘een tentakel die erg moeilijk valt af te schudden’, aldus premier Jacinda Ardern. Er is nu een ‘vaxathon’ gaande, om zo snel mogelijk de bevolking te vaccineren. Buurland Australië heeft voor een heel andere politiek gekozen en bouwt quarantainekampen dicht bij vliegvelden. Daar moeten reizigers uit het buitenland – buitenlanders en Australiërs – eerst een verplichte quarantaineperiode uitzitten.

