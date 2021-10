Polen belooft hervorming na Europese druk

Polen zegt bereid te zijn omstreden onderdelen van zijn juridische stelsel aan te passen om de twijfels in de EU over de Poolse rechtsstaat weg te nemen. De Poolse premier Morawiecki liet dat donderdagavond aan zijn EU-collega’s weten. Die spraken hem aan op de ondermijning van de rechtsstaat.

Brussel

Veel leiders uitten hun ‘diepe en fundamentele zorg’ over de manier waarop regeringspartij PiS in Warschau de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht knevelt. Volgens betrokkenen was de toon ‘kalm, niet verhit’. Morawiecki weersprak de kritiek en zei dat die op ‘misverstanden en misinterpretaties’ berust.

Al bij aankomst van de EU-top maakten verschillende leiders duidelijk niet uit te zijn op een harde confrontatie, zoals in juni toen de Hongaarse leider Orbán onder vuur werd genomen vanwege diens lhbt-wetten. ‘Gefocust maar zo kalm mogelijk’, zei premier Rutte over het debat dat hij over de rechtsstaat in Polen wenste. Bondskanselier Merkel pleitte bij aanvang van haar laatste (107e) EU-top voor ‘dialoog’..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .