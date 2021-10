Zuid-Korea lanceert de eerste eigen raket

Zuid-Korea heeft donderdag voor het eerst een ruimteraket gelanceerd die in eigen land is ontwikkeld.

Seoul

De tientallen meters lange KSLV-II, die ook wel de Nuri wordt genoemd, is gelanceerd in het gebied Goheung en bereikte binnen enkele minuten een hoogte van 600 kilometer. De raket moest als proef een satelliet in een baan om de aarde brengen, maar dat mislukte.

De ontwikkeling van de ruim 47 meter lange raket heeft ongeveer tien jaar geduurd en zo’n 2 biljoen won (1,4 miljard euro) gekost. De lancering is een mijlpaal voor Zuid-Korea. Dat groeide de afgelopen decennia uit tot de twaalfde economie van de wereld, maar bleef achter op ruimtevaartgebied. Aziatische landen als China, Japan en India hadden al wel geavanceerde ruimtevaartprogramma’s.

Ook buurland Noord-Korea heeft al eens een satelliet in een baan om de ..

