Hoe zit het met die nieuwe coronavariant AY.4.2?

Zo’n tien procent van de coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk – en ongeveer één op de vijfhonderd in Nederland – blijkt te worden veroorzaakt door een nieuwe variant van het virus, genaamd ‘AY.4.2’. Naderend onheil? ‘De kans is reëel dat er al andere, meer besmettelijke varianten rondgaan.’

Marokko besloot zijn vluchten naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ervoor te staken. Want alweer een nieuwe, op het oog snel om zich heen grijpende variant van het coronavirus: doe maar even niet. Zo’n tien tot vijftien procent sneller zou de nieuwe variant zich verspreiden, volgens vroege Britse schattingen.

Maar dat zijn de eerste, grove berekeningen. ‘Ik ben er nog niet van overtuigd’, zegt hoogleraar evolutiebiologie Tom Wenseleers (KU Leuven), die eerder de opmars van de deltavariant in kaart hielp brengen. Bij doorrekening van de nieuwe variant ontdekte hij dat AY.4.2 niet op alle plekken in aantal toeneemt, en in sommige gebieden in Groot-Brittannië zelfs wat afneemt.

