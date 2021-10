Viral: De fietsbus valt op in de straten van Barcelona

Het is een bijzonder tafereel, iedere vrijdagochtend in Eixample, een wijk in Barcelona. Een grote groep kinderen fietst samen naar school door de straten van de Spaanse stad. Men noemt het de Bicibús, oftewel de fietsbus. De Barcelonezen horen de bus al van ver aankomen. Voorop fietst namelijk een begeleider, die men de conducteur noemt, met een grote muziekbox, vastgebonden aan de fiets, waardoor harde muziek schalt. Om de groep heen fietsen nog meer ouders en vrijwilligers om de kinderen te begeleiden. Iedereen mag bij de bus aansluiten, zolang de kinderen maar een geel hesje dragen en de fiets voorzien is van goede verlichting en een bel, want veiligheid vindt de organisatie het belangrijkste. En die bel moeten de scholieren daarom o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .