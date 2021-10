Senaat Brazilië wil Bolsonaro vervolgen voor coronabeleid

Brasilia

Het advies van een onderzoekscommissie is de uitkomst van een zes maanden durend onderzoek naar het regeringsbeleid. De commissie wil ook bijna zestig anderen voor de rechter brengen, onder wie vijf (oud-)ministers en drie zonen van de president.

In een eerste reactie zegt de omstreden president ‘schuldig aan helemaal niets’ te zijn. Hij verwerpt alle beschuldigingen. ‘We weten dat we ons aan absoluut niets schuldig hebben gemaakt. We weten dat we vanaf het eerste moment het juiste hebben gedaan.’

In het bijna 1200 pagina’s dikke rapport dat de commissie woensdag openbaar maakte, staat dat de regering bewust heeft besloten geen maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo heeft ze ‘de bevolking opze..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .