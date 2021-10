New York

Vanaf het begin van de coronapandemie ontvingen artsen plotseling meer jonge patiënten met tics, korte en plotselinge bewegingen of geluiden die iemand ongewild maakt. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. De jongeren blijken op de populaire app TikTok, een socialemedia-app waarop korte video’s gedeeld worden, filmpjes te bekijken van jongeren met het syndroom van Gilles de la Tourette. Kenmerkend voor dit syndroom zijn tics. Veel van de nieuwe patiënten zijn jonge vrouwen tussen de twaalf en 25 jaar die eerder geen last hadden van tics. De korte en plotselinge bewegingen ontstaan snel bij hen, in een periode wisselend van enkele uren tot dagen. Meiden krijgen last van trillende ..

