Opgesloten Aleksej Navalny wint mensenrechtenprijs EU

De gevangen Russische oppositieleider Aleksej Navalny krijgt dit jaar de mensenrechtenprijs van het Europees Parlement. Navalny zit, sinds hij ternauwernood een vergiftigingspoging overleefde, in een Russisch strafkamp. Rusland moet hem onmiddellijk vrijlaten, herhaalt het parlement nog maar eens.

Navalni krijgt de Sacharovprijs ‘voor vrijheid van denken’ voor de ‘immense moed’ waarmee hij onvermoeibaar strijdt tegen de corruptie van het regime van president Vladimir Putin, zegt parlementsvoorzitter David Sassoli. ‘Dat heeft hem zijn vrijheid gekost en bijna zijn leven.’

Een aanslag met een zenuwgas uit het arsenaal van de Russische diensten werd Navalny, die was uitgegroeid tot Poetins spraakmakendste rivaal, vorig jaar haast fataal. Hij herstelde in een Duits ziekenhuis, maar werd bij terugkeer in Rusland prompt veroordeeld tot drieënhalf jaar strafkolonie.

Voor het parlement is het duidelijk waarom hij dat te verduren krijgt: ‘omdat hij misstanden blootlegt en miljoenen Russen op de been krijgt’. De EU legde Rusland eerder ..

