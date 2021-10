Hoe een nieuwe ‘kalmeerlijn’ het machogedrag van Colombiaanse mannen moet tegengaan

Afgelopen week protesteerden vrouwen in Bogota tegen het in hun ogen beperkte recht op abortus in Colombia.

Bogota

Doel van het speciale telefoonnummer is om mannen te leren hun emoties te begrijpen en acties onder controle te kunnen houden, schrijft The New York Times. De zogenaamde ‘kalmeerlijn’ bestaat sinds september en wordt vooralsnog dagelijks door gemiddeld twaalf mannen gebeld. ‘Ik heb mijn vrouw geslagen. Ik ben boos, jaloers en weet niet wat ik moet doen’, geeft een van de bellers toe.

Ambtenaar Nicolás Montero heeft de leiding over het project. Hij hoopt op een grootschalige cultuurverandering: ‘Ik stel mij voor dat machogedrag over twintig jaar niet meer bestaat in deze maatschappij.’ Want machogedrag, inclusief het idee dat mannen dominant aan vrouwen moeten zijn, ligt veelal aan de wortel van geweld tegen vrouwen, stellen ex..

