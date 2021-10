Niet mogen trouwen om lepra-diagnose: Nepalese Amar Timalsina strijdt tegen discriminatie en isolatie

Kathmandu

‘Hoe absurd is het dat er nog 130 wetten in 29 landen bestaan die als enige doel hebben om mensen met lepra te discrimineren?’, zegt Amar Timalsina van Lepra Zending International verontwaardigd tijdens een videocall vanuit zijn woonplaats Kathmandu. Als Timalsina met lokale politici spreekt zijn ze het altijd met hem eens: dit kan niet! ‘Maar er verandert niets. Nog steeds staat er in de wet dat mensen met lepra niet mogen trouwen. Dat kinderen met lepra niet naar school mogen. Dat hun landerijen afgepakt mogen worden. Dat hun kinderen afgenomen mogen worden’, Timalsina zucht. ‘Alles is wettelijk geoorloofd als je het woord ‘lepra’ maar noemt in de aanklacht.’ Dit moet veranderen, vindt Timalsina. Hij is één van de initiatiefne..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .