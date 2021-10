Parlementaire commissie VS wil Trump-adviseur Bannon vervolgen

De commissie van het Huis van Afgevaardigden die de bestorming van het Capitool op 6 januari onderzoekt, wil een voormalig adviseur van oud-president Donald Trump laten vervolgen wegens ‘minachting van het Congres’. Steve Bannon, de oud-adviseur in kwestie, heeft geweigerd voor de commissie te getuigen over zijn rol bij de bestorming.

Bannon was de belangrijkste raadgever van Trump in zijn eerste jaar als president van de VS. Hij zou vooraf op de hoogte zijn geweest van mogelijke gewelddadige protesten op 6 januari. Zo zei hij een dag voor de inbraak in het Capitool in zijn podcast dat ‘morgen de hel gaat losbreken’.

De bestorming gebeurde na een toespraak van Trump in Washington, waarin hij de Democraten beschuldigde van het ‘stelen’ van de verkiezingsoverwinning en zijn aanhangers opriep daar iets aan te doen. Een meute trok hierop naar het regeringsgebouw, waar op dat moment de verkiezingsoverwinning van Democraat Joe Biden werd bekrachtigd. Bijna duizend mensen drongen uiteindelijk het Capitool binnen. Bij de bestorming vielen meerdere doden.

Voor zijn weigering om ..

