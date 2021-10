Cruciale VN-klimaattop kent hobbelige aanloop: sponsoren klagen over ‘mismanagement’

De aanloop naar de klimaattop in Glasgow, de belangrijkste sinds Parijs, verliep al bepaald niet rimpelloos. Nu blijkt dat grote sponsoren hun beklag hebben gedaan over de Britse organisatie.

Amsterdam

Dat meldt de Britse krant The Guardian op basis van gesprekken met ingewijden. Bedrijven als techgigant Microsoft en omroep Sky zouden in mails en officiële brieven hebben geklaagd over ‘mismanagement’ en ‘zeer jonge, zeer onervaren’ ambtenaren die slecht communiceren. Zo zou nog steeds niet duidelijk zijn hoe het evenement, dat over twee weken begint, er precies uit komt te zien en welke rol er is weggelegd voor de sponsoren, die miljoenen neertellen.

COP26, zoals de klimaatconferentie in Schotland heet, wordt gezien als cruciaal voor het slagen van wereldwijd klimaatbeleid. Afgevaardigden van bijna tweehonderd landen, die zes jaar geleden het klimaatakkoord van Parijs ondertekenden, moeten tot concrete afspraken komen om de uit..

