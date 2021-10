Architect van bloedigste aanslag in Irak opgepakt na geheime operatie in buurland

Irak heeft in een geheime missie in een buurland de hoofdverdachte van een van de bloedigste aanslagen in Bagdad opgepakt. Bij die zelfmoordaanslag van ISIS in de Iraakse hoofdstad vielen in 2016 bijna driehonderd doden. Het is de tweede keer in een week dat Irak bij een operatie in het buitenland een ISIS-leider in handen weet te krijgen.