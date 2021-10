Turkije roept ambassadeurs westerse landen op het matje na oproep om filantroop vrij te laten

Turkije heeft tien ambassadeurs van westerse landen, onder wie die van Nederland, op het matje geroepen vanwege hun oproep om zakenman en filantroop Osman Kavala vrij te laten. Volgens het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken is de verklaring van de ambassadeurs ‘onverantwoordelijk’, en bedoeld om de onafhankelijke Turkse rechtspraak te beïnvloeden en te politiseren.

Ankara

De 64-jarige Kavala is een vooraanstaand figuur in het maatschappelijk middenveld van Turkije.

Hij is directeur van Anadolu Kültür, een organisatie die in Turkije culturele en sociale projecten ondersteunt. Anadolu Kültür werkt veel met kunstenaars, minderheden en kansarme kinderen.

Kavala zit al vier jaar in voorarrest, op beschuldiging van pogingen om met zijn bemoeienis met de Geziprotesten in 2013 de regering omver te werpen. Een rechter sprak hem daar in eerste aanleg van vrij omdat er geen enkel bewijs zou zijn, maar justitie besloot daar nieuwe aanklachten aan toe te voegen, te weten spionage en deelname aan de mislukte staatsgreep van 2016.

Raad van Europa

Europese landen en de Raad van Europa roepen..

