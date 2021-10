Haïtiaanse bende eist honderdduizenden euro losgeld voor ontvoerde zendelingen

Voor de zeventien buitenlandse zendelingen die in Haïti door een gewapende bende zijn gekidnapt, wordt een miljoen dollar (858.000 euro) losgeld per persoon gevraagd. De FBI en de lokale politie zijn in onderhandeling met de ontvoerders.

Port-au-Prince

Dat heeft Liszt Quitel, de Haïtiaanse minister van Justitie, bekendgemaakt aan The Wall Street Journal.

De groep van van zestien Amerikanen en een Canadees werd zaterdag door leden van de 400 Mawozo-bende ontvoerd. Dat gebeurde op de terugweg van hun bezoek aan een weeshuis in de buurt van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. De zendelingen maken deel uit van de Christian Aid Ministries, een zendingsorganisatie uit de Verenigde Staten die is opgericht door Amish en andere mennonitische conservatieve gelovigen.

Na de kidnapping is de groep naar een gebouw gebracht dat wordt bewaakt door meer dan vierhonderd bendeleden. Onder de ontvoerden bevinden zich volgens Quitel vijf minderjarigen: een baby van ach..

