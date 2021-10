Hongaren spreken nog altijd van het Moskou-plein. Maken zij een eind aan het tijdperk-Orbán?

De oppositiepartijen in Hongarije vormen een blok om de zittende president Viktor Orbán van de troon te stoten. Maar hoe eerlijk zullen de verkiezingen in april volgend jaar verlopen? Bij de onlangs gehouden voorverkiezingen ging al veel mis.

(beeld nd)

In april 2022 worden in Hongarije parlementsverkiezingen gehouden.

Boedapest

De avond valt op een Hongaars plein dat naar Kálmán Széll genoemd is, een negentiende-eeuwse premier. Iedereen in Boedapest gebruikt nog de aan de Russische hoofdstad ontleende naam die tijdens het communisme gold: Moszkva tér.

Op dat Moskou-plein verzamelden zich de Russische troepen en tanks in oktober 1956 om de Hongaarse Opstand in bloed te smoren. Het herstel van de oude naam van deze plek was een van de eerste dingen die de regering-Orbán deed.

Het plein is een grote driehoek met een metrostation, trams en bussen. De bedelende Roma en bloemenstalletjes van arme ouderen, decennialang kenmerkend voor dit plein, zijn weggeveegd. Aan de gevels prijken naast McDonald’s ook veel Hongaarse winkelnamen. Die zijn weer terug van wegge..

