Betekent de moord op Amess het einde van het parlementaire spreekuur, het ‘juweel’ van de Britse democratie?

Eerbetoon aan de Britse parlementariër Sir David Amess, die vrijdag tijdens een bijeenkomst in een kerk werd gedood.

Londen

De dag na de moord op zijn fractiegenoot Sir David Amess ontving de Britse parlementariër Robert Largan gewoon weer bezoekers op zijn spreekuur in Buxton, het kuuroord in het Peak District waarvan hij de afgevaardigde is. Om zijn onverzettelijkheid te benadrukken plaatste de Conservatief foto’s op de sociale media.

‘Ik wil iedereen bedanken die deze ochtend naar mijn spreekuur kwam’, luidde de begeleidende tekst, ‘in het bijzonder zij die langskwamen om hallo te zeggen en me sterkte te wensen. Het betekent veel. Ik zal dit blijven doen, elke week, het hele jaar. We moeten opkomen voor onze democratie.’

‘Ze vormen een juweel in ons politieke systeem’, zegt voormalig staatssecretaris Jonathan Aitken, die tussen 1974 en 1997 kieze..

