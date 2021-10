Britse academici in verzet tegen transgender-activisten

Meer dan tweehonderd Britse wetenschappers keren zich in een open brief tegen transgender-activisten. De activisten zouden op campussen voor een vijandige sfeer zorgen tegenover mensen die anders over gender denken dan zij.

Falmer

Het gaat de wetenschappers niet enkel om het beschermen van de vrijheid van meningsuiting, schrijven ze in de open brief, zondag gepubliceerd in de Sunday Times. De academici maken zich ook zorgen om de ‘intimiderende en vijandige omgeving’ die transgender-activisten op verschillende campussen in Groot-Brittannië hebben gecreëerd rond wetenschappers die sekse in plaats van gender als leidraad nemen. De academici weigeren ‘te buigen’ voor deze activisten, die in de brief ‘pestkoppen’ worden genoemd. Onder meer de gezaghebbende econoom Partha Dasgupta en natuurkundige Michael Pepper hebben de brief ondertekend.

Directe aanleiding voor de brief is de rel rond hoogleraar filosofie Kathleen Stock. Afgelopen week werd op de universiteit v..

