Haïtiaanse bende kidnapt zeventien buitenlandse zendelingen, inclusief kinderen

In Haïti is zaterdag een groep van zeventien zendelingen en hun familieleden door een gewapende bende gekidnapt. Onder de ontvoerden, die van Amerikaanse en Canadese afkomst zijn, bevinden zich vijf kinderen.

Port-au-Prince

De groep was in Haïti om een weeshuis te bezoeken, toen hun bus op de terugweg door leden van de 400 Mawozo-bende werd gekaapt. Dat gebeurde in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De hele groep, zeven vrouwen, vijf mannen en vijf kinderen, werd vervolgens naar een onbekende locatie gebracht. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt samen te werken met de Haïtiaanse autoriteiten om te proberen de zendelingen te bevrijden.

Gewelddadige ontvoeringen van religieuzen, schoolkinderen, leraren en winkeliers zijn in het arme Haïti al langere ti..

