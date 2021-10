Bloemen voor David Amess

De Britse premier Boris Johnson en oppositieleider Keir Starmer hebben samen de kerk bezocht waar parlementariër David Amess is doodgestoken. De politici legden daar bloemen en hielden een moment stilte. De 69-jarige Amess, een partijgenoot van de conservatieve premier, was vrijdag aangevallen en herhaaldelijk gestoken. Dat gebeurde in het gebedshuis in de plaats Leigh-on-Sea, ten oosten van Londen. De politie ziet de moord als een terreurdaad en heeft een 25-jarige verdachte opgepakt. Lindsay Hoyle, voorzitter van het Lagerhuis, kondigde aan dat maandag in het parlement wordt stilgestaan bij de dood van Amess. <