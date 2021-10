Samuel Paty herdacht

In Frankrijk is zaterdag stilgestaan bij de moord op leraar Samuel Paty, die een jaar geleden is onthoofd door een moslimextremist. Premier Jean Castex onthulde in het bijzijn van nabestaanden een gedenkplaat voor Paty bij het ministerie van Onderwijs. De 47-jarige docent werd omgebracht nadat hij spotprenten had laten zien van de profeet Mohammed tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting. Die les leidde tot verontwaardiging op sociale media, waar ook veel onjuiste verhalen circuleerden over wat precies was gebeurd. Op de door Castex onthulde gedenkplaat staat dat Paty is gedood omdat hij de ‘waarden van de Republiek verdedigde, waaronder de vrijheid van meningsuiting’. Zijn moordenaar, een 18-jarige Tsjetsjeen, wilde wraak nemen voor het tonen van de spotprenten. De moord leidde in Frankrijk tot geschokte reacties en leverde Paty ook een heldenstatus op. Er zijn meerdere scholen naar hem vernoemd en zaterdag kwam daar nog een plein bij in de buurt van de Universiteit van Parijs. <