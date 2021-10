Nicaraguaanse president Ortega rekent een voor een af met de oppositie: ‘Het machtsmisbruik, alles herhaalt zich’

In januari nog presenteerde zich een Nationale Coalitie van oppositiekandidaten tegen president Daniel Ortega. In het midden Lesther Aléman, inmiddels gearresteerd.

Managua

De zon was al onder toen op 8 juni gewapende agenten over de muur klommen rond het huis van politicus Juan Sebastián Chamorro (50) en zijn vrouw Victoria Cárdenas (47) in de Nicaraguaanse hoofdstad Managua. Chamorro, een van de oppositiekandidaten voor het presidentschap, zakte op zijn knieën. ‘Gebruik geen geweld’, zei hij, voordat de ordetroepen van president Daniel Ortega hem meenamen. ‘Ik heb hem sindsdien niet meer gezien of gesproken’, zegt zijn vrouw Cárdenas vanuit ballingschap in de VS.

Het Midden-Amerikaanse Nicaragua, land met 6,5 miljoen inwoners, kiest op 7 november een nieuwe president. De uitkomst staat al vast: de zittende president blijft. De 75-jarige Ortega, ooit held van de sandinistisch-socialistische guerrilla..

