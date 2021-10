De ‘Great Reset’ lukt niet zo goed

In weinig landen is het debat over de zogenaamde ‘Great Reset’ nog zo levend als in Nederland, ook onder christenen. Maar waarover gaat het eigenlijk en waarom is vooral Nederland hier nu zo mee bezig?

Den Haag - Genève

Wat houdt die Great Reset in?

Het is de titel van de vergadering die het Wereld Economisch Forum (WEF) in januari dit jaar in Davos wilde houden. In juni 2020 presenteerde voorzitter Klaus Schwab daarvoor het thema ‘The Great Reset’. Volgens Schwab heeft de coronapandemie laten zien dat grote crises alleen door internationale samenwerking kunnen worden aangepakt. Dat geldt ook voor zaken als de groeiende sociale ongelijkheid zowel tussen landen als in veel landen zelf. De coronapandemie en de herstart van de wereldeconomie zouden een kans bieden ‘op een betere wereld, als we snel en gezamenlijk handelen’, aldus Schwab. Het geld dat overheden vrijmaakten om de economische crisis te beperken, zou moeten worden verbonden aan de..

