Weer bloedige aanslag op moskee in Afghanistan

Kandahar

Het zou gaan om twee terroristen die zich bij de ingang van de moskee opbliezen. Het bloedbad was op de gebedsdag, vrijdag, en een week na een bloedige aanslag op een sjiitische moskee in het noorden van het land, in Kunduz. Daarbij vielen circa vijftig doden en 140 gewonden. De naar schatting rond de negen miljoen sjiieten vormen een grote maar zwaar vervolgde minderheid in het land van 38 miljoen inwoners.

De aanslag van vrijdag 15 oktober was in het hart van het regime van de huidige machthebbers, de Taliban. Kandahar geldt als de wieg en het hoofdkwartier van de soennitische extremisten van de Taliban.

ISIS

Sinds 2014 zijn er jihadisten in het land actief die wedijveren met de Taliban en die zich Islamitische Staat van de Provin..

